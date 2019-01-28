Виклик на пожежу на Київському радіозаводі надійшов о 16.30 28 січня.

28 січня загорівся Київський радіозавод, який розташований за адресою Бориспільська, 9 у столиці.

Пожежа отримала від рятувальників ДСНС ранг підвищеної складності, пише Інформатор.

Вогонь виник в одноповерховому цеху, а потім перекинувся на площу близько 200 метрів квадратних.













Пожежа на Київському радіозаводі – відео з дрона / 3 фотографии

На боротьбу з НП були кинуті 8 одиниць основної та спецтехніки. Вогонь вдалося локалізувати о 17.35, а повністю загасити – о 17.53.

Попередньо, обійшлося без постраждалих.

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Над визначенням причин пожежі працюватиме слідство.

Як повідомлялося, днями в центрі Києва сталася пожежа в столичному ресторані.