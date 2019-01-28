У мережі з’явився запис МВС РФ з камер спостереження, де є момент викрадення картини Архипа Куїнджі Ай-Петрі. Крим із Третьяковської галереї.
Нахабство викрадача вражає – чоловік у темних джинсах і светрі на очах інших відвідувачів просто підійшов до картини Куїнджі, зняв полотно і спокійно пішов.
Злочинець поводився так впевнено, що на нього ніхто не звернув уваги.
Підозрюваного у крадіжці затримали сьогодні вранці, саму картину Ай-Петрі. Крим також знайшли.
На ній немає видимих пошкоджень, повідомляє Інтерфакс з посиланням на прес-службу Третьяковської галереї.
Картина Куїнджі повернеться в експозицію Третьяковки після завершення слідчих дій, а всі картини музею на виставках забезпечать датчиками безпеки.
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Нагадаєм, 27 січня серед білого дня у Москві з Третьяковської галереї вкрали картину Архипа Куїнджі Ай-Петрі. Крим.
Фото: скрін відео МВС РФ