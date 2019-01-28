У мережі з’явився запис МВС РФ з камер спостереження, де є момент викрадення картини Архипа Куїнджі Ай-Петрі. Крим із Третьяковської галереї.

Нахабство викрадача вражає – чоловік у темних джинсах і светрі на очах інших відвідувачів просто підійшов до картини Куїнджі, зняв полотно і спокійно пішов.

Злочинець поводився так впевнено, що на нього ніхто не звернув уваги.

Підозрюваного у крадіжці затримали сьогодні вранці, саму картину Ай-Петрі. Крим також знайшли.

На ній немає видимих ​​пошкоджень, повідомляє Інтерфакс з посиланням на прес-службу Третьяковської галереї.

Картина Куїнджі повернеться в експозицію Третьяковки після завершення слідчих дій, а всі картини музею на виставках забезпечать датчиками безпеки.

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Нагадаєм, 27 січня серед білого дня у Москві з Третьяковської галереї вкрали картину Архипа Куїнджі Ай-Петрі. Крим.

Фото: скрін відео МВС РФ