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Шматок олівця дістали з ока: в дитячому садку Дніпра сталася бійка

У Дніпрі в дитячому садку №372 під час занять сталася бійка, під час якої дівчинку вдарили олівцем в око.

Дівчинка у лікарні

У Дніпрі в дитячому садку №372 в той час, як вихователя не було на місці під час заняття, сталася бійка між дітьми. У результаті одну дівчинку вдарили олівцем в область ока, повідомляється в групі Освіта Придніпров’я у Facebook.

Вихователька дізналася про бійку від дітей, оскільки в той момент знаходилася у роздягальні.

За словами активіста Вадима Мірошника, про подію не розповіли ні медсестрі, ні адміністрації дитсадка. А батькам постраждалої дитини сказали, що вона вдарилася, коли гралася.

Гематома від отриманої травми у дівчинки продовжувала збільшуватися, через що батьки прийняли рішення звернутися по допомогу до лікарів.

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Під час операції з ока дитини дістали шматок олівця.

Після того, як керівництво дитсадка дізналося про випадок, вихователя не відсторонили від роботи.

До слова, у Вінницькій області батько так сильно побив 6-річного сина, що у нього з’явилися гематоми на очах.

Фото: Освіта Придніпров’я

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