У львівському дошкільному навчальному закладі №153 отруїлися десятеро дітей ясельної групи.

У Львові через отруєння у дитсадку дев’ятеро дітей лікуються вдома, одна дитина перебуває у інфекційному відділені лікарні.

Про це повідомляє ZAXID.NET.

За словами завідувачки закладу Юлії Кукуріки, у дітей були виявлені нудота та підвищена температура.

Причину захворювання встановити не вдалося, оскільки керівництво ще не отримало результати лабораторних досліджень.

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Завідувачка дитячого садка запевнила, що була проведена дезінфекція. Заклад продовжує працювати у звичайному режимі.

В ясельній групі, де захворіли діти, з 16 малюків присутні лише троє.

Раніше Факти ICTV писали про масове отруєння дітей у дитсадку на Хмельниччині.

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