Поліція Донецької області підозрює 40-річного опікуна у розбещенні трьох малолітніх та однієї неповнолітньої дитини.
Про сексуальне насильство над дітьми правоохоронці дізналися, коли їх забрали до центру соціально-психологічної реабілітації, передає УНН.
Під опікою чоловіка перебували четверо дітей – 2001, 2004, 2005 та 2006 років народження.
Діти розповіли, що сексуальне насильство над ними тривало з 2014 року.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 152 ККУ – Зґвалтування малолітньої або малолітнього.
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Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила законопроект, який посилив покарання за педофілію.
Фото: dreamstime.com
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