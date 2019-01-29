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На Донбасі опікун розбещував чотирьох дітей

Поліція Донецької області підозрює 40-річного опікуна у розбещенні трьох малолітніх та однієї неповнолітньої дитини.

Розбещення неповнолітніх

Про сексуальне насильство над дітьми правоохоронці дізналися, коли їх забрали до центру соціально-психологічної реабілітації, передає УНН.

Під опікою чоловіка перебували четверо дітей – 2001, 2004, 2005 та 2006 років народження.

Діти розповіли, що сексуальне насильство над ними тривало з 2014 року.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 152 ККУ – Зґвалтування малолітньої або малолітнього.

Читайте: Домашнє насильство в Україні: масштаби та як себе захистити

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила законопроект, який посилив покарання за педофілію.

Фото: dreamstime.com

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