У Бердянську Запорізької області через аварію на колекторі без води залишилася більша частина міста.

Через відсутність водопостачання не працюють школи та дитсадки, пише Інтерфакс-Україна.

На сайті міськради опублікований графік підвозу технічної води для населення із зазначенням адрес.

Читайте: У Києві на Подолі згорів ресторан

Аварія трапилася 27 січня і на період ремонтних робіт у місті частково зупинили водопостачання.

Також рятувальники організовано підвозять населенню технічну воду.













У Бердянську закрили школи і дитсадки, люди стоять у чергах за водою / 3 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що внаслідок вибуху на Дніпровському коксохімічному заводі у місті Кам’янське з опіками у тяжкому стані госпіталізовано п’ять осіб.

Фото: ДСНС