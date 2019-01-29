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У Бердянську закрили школи і дитсадки, люди стоять у чергах за водою

У Бердянську Запорізької області через аварію на колекторі без води залишилася більша частина міста.

У Бердянську закрили школи і дитсадки, люди стоять у чергах за водою

Через відсутність водопостачання не працюють школи та дитсадки, пише Інтерфакс-Україна.

На сайті міськради опублікований графік підвозу технічної води для населення із зазначенням адрес.

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Аварія трапилася 27 січня і на період ремонтних робіт у місті частково зупинили водопостачання.

Також рятувальники організовано підвозять населенню технічну воду.

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У Бердянську закрили школи і дитсадки, люди стоять у чергах за водою / 3 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що внаслідок вибуху на Дніпровському коксохімічному заводі у місті Кам’янське з опіками у тяжкому стані госпіталізовано п’ять осіб.

Фото: ДСНС

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