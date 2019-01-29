У Нью-Йорку (США) жінка майже три доби провела у ліфті, який застряг.

Інцидент трапився в житловому будинку в елітному районі Нью-Йорка Манхеттен, пише The New York Times.

Постраждалу із застряглого ліфта дістали пожежники. Жінку госпіталізували.

За інформацією видання, постраждалою виявилася прибиральниця, яка прийшла прибрати в будинку в п’ятницю.

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Власники будинку дізналися про це в понеділок вранці, повернувшись з поїздки після вихідних.

У міському департаменті будівель повідомили, що в останній раз інспекція ліфта цього будинку проводилася в липні минулого року.

Раніше Факти ICTV писали, що у нідерландському місті Гаага стався потужний вибух, у результаті якого був частково зруйнований житловий будинок.

Фото: Dreamstime.com