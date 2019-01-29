PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факты / Происшествия / В Нью-Йорке женщина на три дня застряла в лифте/

У Нью-Йорку жінка на три дні застрягла в ліфті

У Нью-Йорку (США) жінка майже три доби провела у ліфті, який застряг.

У Нью-Йорку жінка на три дні застрягла в ліфті

Інцидент трапився в житловому будинку в елітному районі Нью-Йорка Манхеттен, пише The New York Times.

Постраждалу із застряглого ліфта дістали пожежники. Жінку госпіталізували.

За інформацією видання, постраждалою виявилася прибиральниця, яка прийшла прибрати в будинку в п’ятницю.

Читайте: Перекинулася і повисла над дорогою: під Києвом сталася ДТП з вантажівкою

Власники будинку дізналися про це в понеділок вранці, повернувшись з поїздки після вихідних.

У міському департаменті будівель повідомили, що в останній раз інспекція ліфта цього будинку проводилася в липні минулого року.

Раніше Факти ICTV писали, що у нідерландському місті Гаага стався потужний вибух, у результаті якого був частково зруйнований житловий будинок.

Фото: Dreamstime.com

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка