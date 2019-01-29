В Одесі чоловік забив жінку молотком через те, що вона відповіла відмовою на його пропозицію створити родину.

60-річну одеситку без ознак життя знайшла сусідка. Вона і викликала поліцію.

Правоохоронці встановили особу підозрюваного, ним виявився 69-річний знайомий потерпілої. Він нещодавно був у будинку вбитої.

Пізніше чоловік зізнався, що приходив до неї з пропозицією створити сім’ю, але жінка йому відмовила і зробила це у грубій формі. Він не очікував такого і схопився за молоток. Чоловік декілька разів ударив жінку молотком по голові і втік.

Про це повідомляє Нацполіція Одеської області.

З будинку вбитої зник гаманець, золотий ланцюжок і телефон.

Відкрито кримінальну справу, триває слідство.

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До речі, в Одесі жінка нанесла ножове поранення своєму чоловіку-іноземцю через то, що він залишав вподобання на сторінках інших дівчат у соціальних мережах.