У Києві на Набережному шосе біля моста Патона вантажівка МАЗ протаранила легковий автомобіль Nissan Qashqai.

Водій вантажівки МАЗ не впорався з керуванням, зніс огорожу, виїхав на зустрічну смугу і врізався в Nissan, повідомляє Інформатор.

У легковика повністю розчавлена передня частина. Дівчина, яка була за кермом, травмувала руку.

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На місце події прибули патрульні і карета швидкої допомоги, яка доставила потерпілу до лікарні.





















Зніс огорожу і виїхав на зустрічну: в Києві вантажівка розчавила легковик / 5 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що у Дніпрі Volkswagen в’їхав у дерево. У результаті травми отримали двоє людей.

Фото та відео: Інформатор