У Канаді садівник протягом семи років убив вісім геїв. Їх останки він ховав у садах своїх клієнтів.

У передмісті Торонто ландшафтний дизайнер 67-річний Брюс Макартур вбив вісьмох людей, пише Globe and Mail.

Загиблі проживали у Гей-Віллідж – громада для представників нетрадиційної сексуальної орієнтації.

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67-річний садівник вбивав у період з 2010 по 2017 рік. На початку 2018 його затримали, коли у його будинку виявили прив’язаного до ліжка юнака.

Правоохоронці розповіли, що злочини носили сексуальний характер, Макартур і сам був геєм.

Йому загрожує за кожне вбивство довічне ув’язнення без права дострокового звільнення раніше 25 років.

Раніше Факти ICTV писали, що в одному з сіл Таштипського району Хакасії (Росія) дідусь з бабусею спалили 11-місячне немовля у пічці.