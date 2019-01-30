В результаті стрілянини в місті Бастія на французькому острові Корсика загинула одна людина, ще п’ятьох поранено.
Стрілянину по перехожих на одній з вулиць Бастії відкрив 70-річний чоловік, передає France3.
Після стрілянини він забарикадувався в своєму будинку.
Поранено трьох жінок і двох чоловіків, включно з поліцейським.
За даними ЗМІ, у нападника можуть бути проблеми з психікою.
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Стрілянина на Корсиці: чоловік вбив одну і поранив п’ятьох осіб / 3 фотографии
Раніше Факти ICTV писали, що сьогодні у Миколаєві біля суду невідомий розстріляв двох людей.
Фото: Frédéric Danesi/twitter
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