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Стрілянина на Корсиці: чоловік вбив одну і поранив п’ятьох осіб

В результаті стрілянини в місті Бастія на французькому острові Корсика загинула одна людина, ще п’ятьох поранено.

Стрілянина на Корсіці

Стрілянину по перехожих на одній з вулиць Бастії відкрив 70-річний чоловік, передає France3.

Після стрілянини він забарикадувався в своєму будинку.

Поранено трьох жінок і двох чоловіків, включно з поліцейським.

За даними ЗМІ, у нападника можуть бути проблеми з психікою.

Читайте: Стрілянина і бійка: у Києві стався конфлікт за участі студентів

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Стрілянина на Корсиці: чоловік вбив одну і поранив п’ятьох осіб / 3 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що сьогодні у Миколаєві біля суду невідомий розстріляв двох людей.

ФотоFrédéric Danesi/twitter

 

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