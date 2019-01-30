Причиною стрілянини біля Ленінського райсуду у Миколаєві став борговий конфлікт між місцевим жителем та подружжям із Одеси.

У цьому суді сьогодні розглядалася справа щодо боргових зобов’язань між подружжям та 52-річним затриманим, який їх розстріляв, повідомляє обласна поліція.

– Суд виніс рішення на користь подружжя. Коли учасники вийшли із будівлі суду, зловмисник дістав з машини вогнепальну зброю та здійснив кілька пострілів у чоловіка та жінку, – йдеться у повідомленні.

Поліція відкрила кримінальне провадження за п.1, 5, ч.2 ст. 115 ККУ – Умисне вбивство.

Під судом заступник начальник поліції Миколаївській області Іван Виговський розповів, що стрілок не визнає борг, який йому визначив суд, повідомляє НикВести.

– Сьогодні відбулося судове засідання у цивільній справі щодо заборгованості, ще 2008 року, яка виникла між жителем Миколаєва і двома жителями Одеси. Рішення було прийнято на користь осіб, які подали цивільний позов. Після чого необхідно було сплатити певну суму збитку, – зазначив він.

За його словами, після суду між ними виник конфлікт, у ході якого чоловік з рушниці здійснив два постріли.

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Раніше Факти ICTV писали, що у Миколаєві біля суду невідомий розстріляв двох людей.

Фото: nikvesti.com