PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / Стрілянина під судом у Миколаєві: поліція назвала причину/

Стрілянина під судом у Миколаєві: поліція назвала причину

Причиною стрілянини біля Ленінського райсуду у Миколаєві став борговий конфлікт між місцевим жителем та подружжям із Одеси.

Стрілянина під судом у Миколаєві

У цьому суді сьогодні розглядалася справа щодо боргових зобов’язань між подружжям та 52-річним затриманим, який їх розстріляв, повідомляє обласна поліція.

– Суд виніс рішення на користь подружжя. Коли учасники вийшли із будівлі суду, зловмисник дістав з машини вогнепальну зброю та здійснив кілька пострілів у чоловіка та жінку, – йдеться у повідомленні.

Поліція відкрила кримінальне провадження за п.1, 5, ч.2 ст. 115 ККУ – Умисне вбивство.

Під судом заступник начальник поліції Миколаївській області Іван Виговський розповів, що стрілок не визнає борг, який йому визначив суд, повідомляє НикВести.

– Сьогодні відбулося судове засідання у цивільній справі щодо заборгованості, ще 2008 року, яка виникла між жителем Миколаєва і двома жителями Одеси. Рішення було прийнято на користь осіб, які подали цивільний позов. Після чого необхідно було сплатити певну суму збитку, – зазначив він.

За його словами, після суду між ними виник конфлікт, у ході якого чоловік з рушниці здійснив два постріли.

Читайте: Зачепив вантажівку і відкрив вогонь: ДТП зі стріляниною на Одещині

Раніше Факти ICTV писали, що у Миколаєві біля суду невідомий розстріляв двох людей.

Фото: nikvesti.com

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Останки “ховав” у садах: у Канаді садівник 7 років вбивав геїв
У Миколаєві під судом розстріляли двох людей
У Росії дідусь із бабусею спалили 11-місячного онука у пічці
Відповіла відмовою: в Одесі чоловік забив жінку молотком
Убив і ліг спати. У Києві водій маршрутки побив до смерті колегу
Вбивство співробітника УДО: суд взяв під варту боксера Очеретяного
Без опалення у морози: чому у Миколаєві почастішали аварії на тепломагістралях
Прогнилий салон, скотч замість скла: як працюють маршрутки Миколаєва
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка