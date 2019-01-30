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Ціна життів $40 тис.: перше відео розстрілу в Миколаєві і допит стрілка

У Миколаєві серед білого дня біля будівлі Ленінського райсуду місцевий житель розстріляв з мисливської рушниці подружню пару. Хто стрілок і чому пішов на вбивство – у матеріалі Фактів ICTV.

Стрілянина у Миколаєві

Стрілянина біля Ленінського районного суду Миколаєва сталася сьогодні о 15.00. Поліція спочатку повідомила, що місцевий мешканець смертельно поранив з вогнепальної зброї подружжя – жінка загинула на місці події, чоловік у швидкій.

Стрілка затримали майже відразу. Ним виявився житель Миколаєва, 1966 року народження. І саме у цьому суді сьогодні розглядалася справа щодо боргових зобов’язань між подружжям та 52-річним затриманим.

Суд виніс рішення на користь подружжя. Коли ж учасники судового процесу вийшли із будівлі суду, зловмисник дістав з машини вогнепальну зброю та здійснив кілька пострілів у чоловіка та жінку.

За даними журналістів Фактів ICTV, подружжя з Одеси багато років хотіло визнати недійсним договір дарування двох будинків. Це рішення мало б допомогти повернути давній борг. Раніше вбитий заявляв поліції, що боржник не збирається повертати гроші і погрожує його вбити. Це підтвердили і в суді.

Поліція відкрила кримінальне провадження за п.1, 5, ч.2 ст. 115 ККУ – Умисне вбивство.

Камери спостереження зафіксували момент розстрілу біля Ленінського райсуду в Миколаєві. Їх публікує Поліція Миколаївщини.

На кадрах видно, що чоловік спокійно підійшов до своїх жертв і в притул вистрілив спочатку в чоловіка, а потім в його дружину.

На цьому ж відео є кадри допиту Герасима Багирянця, який розстріляв подружжя Бєлових з Одеси.

Він ховає обличчя і не хоче говорити, сказавши тільки, що це особисте.

Підозрюваний також повідомив, що зробив три постріли з мисливської рушниці, яку він завжди возить з собою.

Народний депутат, член колегії МВС Антон Геращенко також повідомив деякі подробиці подвійного вбивства у Миколаєві.

– Ціна двох життів в Миколаєві – $40 тис., – розповів він.

За його словами, саме таку суму позичило подружжя 10 років тому своєму знайомому, але боржник не виконав своїх зобов’язань.

– Вбивця дочекався їх і холоднокровно застрелив з мисливської рушниці, після чого здався в руки поліції. Решту свого життя він, судячи з усього, проведе за гратами, – зазначив Геращенко.

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Раніше Факти ICTV писали, що у Миколаєві біля суду невідомий розстріляв двох людей.

Фото: nikvesti.com

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