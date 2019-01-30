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У Дніпрі на вулиці з-під землі бив 10-метровий фонтан

У Дніпрі на перетині вулиць з-під землі забив фонтан.

У Дніпрі на вулиці з-під землі бив 10-метровий фонтан

Фонтан цілу годину заливав все довкола, а його висота досягла десяти метрів. Причиною НП стало пошкодження конструкції люка під час того, як рятувальники підключилися до гідранта.
Сильний напір води пробився з-під землі біля супермаркету.

Про це повідомляє Інформатор.

Води було так багато, що вона текла з вулиці Передової та Каляєва до Делегатської.

На місці події діяли рятувальники.

Читайте: На Закарпатті стався витік нафти через прорив труби

До речі, у жовтні у Києві на Лук’янівці прорвало трубу, через що утворився гігантський фонтан з 5-поверховий будинок.

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