В одному з сіл Таштипського району Хакасії (Росія) дідусь з бабусею спалили 11-місячне немовля у пічці.

Це сталося, коли матері малюка не було вдома, вона поїхала у справах до сусіднього села. Жінка залишила немовля на 42-річну бабусю і 47-річного дідуся.

Вони у стані алкогольного сп’яніння і вчинили злочин.

Тіло малюка знайшов у пічці родич сім’ї.

Про це повідомляє прес-служба регіонального Слідчого управління СК Росії.

Підозрювані затримані, заведено кримінальну справу з приміткою вбивство.

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До речі, мешканка штату Мілуокі, що у США, на ім’я Амелія Дістазіо вбила свого чотирирічного сина і спалила його у ванній.