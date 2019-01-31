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Брав відкати: у Києві зі стріляниною затримали комунальника зі Львова

У Києві затримали керівника комунального підприємства Стрийської міськради у Львівській області, який отримав від директора товариства 680 тис. грн відкату.

У Києві зі стріляниною затримали комунальника зі Львова

Львівський комунальник намагався втекти, тому правоохоронцям довелося застосувати табельну зброю, повідомляє Нацполіція.

В рамках кримінального провадження, відкритого за ч.2 ст.364 ККУ, встановлено, що керівник комунального підприємства спільно з суб’єктом господарювання організували схему з розкрадання бюджетних коштів.

Для цього під час закупівель комунальної техніки її вартість завищувалася.

– Щоб одержати кошти за техніку в повному обсязі, керівник товариств повинен був надати комунальнику 680 тис. грн відкату, – розповіли у поліції.

Саме під час отримання цих коштів обох затримали.

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Брав відкати: у Києві зі стріляниною затримали комунальника зі Львова / 3 фотографии

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Нагадаємо, як полтавський чиновник ховав хабарі у холодильнику.

Фото: npu.gov.ua

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