У Києві затримали керівника комунального підприємства Стрийської міськради у Львівській області, який отримав від директора товариства 680 тис. грн відкату.
Львівський комунальник намагався втекти, тому правоохоронцям довелося застосувати табельну зброю, повідомляє Нацполіція.
В рамках кримінального провадження, відкритого за ч.2 ст.364 ККУ, встановлено, що керівник комунального підприємства спільно з суб’єктом господарювання організували схему з розкрадання бюджетних коштів.
Для цього під час закупівель комунальної техніки її вартість завищувалася.
– Щоб одержати кошти за техніку в повному обсязі, керівник товариств повинен був надати комунальнику 680 тис. грн відкату, – розповіли у поліції.
Саме під час отримання цих коштів обох затримали.
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Нагадаємо, як полтавський чиновник ховав хабарі у холодильнику.
Фото: npu.gov.ua