У Києві затримали керівника комунального підприємства Стрийської міськради у Львівській області, який отримав від директора товариства 680 тис. грн відкату.

Львівський комунальник намагався втекти, тому правоохоронцям довелося застосувати табельну зброю, повідомляє Нацполіція.

В рамках кримінального провадження, відкритого за ч.2 ст.364 ККУ, встановлено, що керівник комунального підприємства спільно з суб’єктом господарювання організували схему з розкрадання бюджетних коштів.

Для цього під час закупівель комунальної техніки її вартість завищувалася.

– Щоб одержати кошти за техніку в повному обсязі, керівник товариств повинен був надати комунальнику 680 тис. грн відкату, – розповіли у поліції.

Саме під час отримання цих коштів обох затримали.













Брав відкати: у Києві зі стріляниною затримали комунальника зі Львова / 3 фотографии

Читайте: В Україні затримали на хабарі прикордонника і його спільника

Нагадаємо, як полтавський чиновник ховав хабарі у холодильнику.

Фото: npu.gov.ua