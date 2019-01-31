У Києві закривали станцію метро Майдан Незалежності і пересадку на Хрещатик через анонімний дзвінок про замінування.

Надійшло анонімне повідомлення про замінування на станції метро у Києві.

Майдан Незалежності і перехід на Хрещатик були закриті.

Правоохоронні органи перевіряли підземку на наявність бомби.

Увага!

Станцію “Майдан Незалежності ” + пересадку на станцію “Хрещатик” зачинено на вхід та вихід.

Надійшов анонімний дзвінок про мінування. Проводиться перевірка. — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 31 января 2019 г.

Вже через 16 хвилин Київметрополітен опублікував повідомлення, що бомб не знайдено.

Станції працюють у звичному режимі.

До слова, 29 січня було повідомлення про замінування київського вокзалу.

Увага!

Станцію “Майдан Незалежності ” + пересадку на станцію “Хрещатик” відчинено на вхід та вихід. Перевірку закінчено. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 31 января 2019 г.

Нагадаємо, як Росією прокотилася хвиля повідомлень про мінування соцоб’єктів та адмінбудівель.