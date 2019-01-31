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Факты / Происшествия / Сообщение о минировании: в Киеве закрыли метро Майдан Независимости и Крещатик/

Повідомлення про мінування: у Києві закрили метро Майдан Незалежності і Хрещатик

У Києві закривали станцію метро Майдан Незалежності і пересадку на Хрещатик через анонімний дзвінок про замінування.

метро

Надійшло анонімне повідомлення про замінування на станції метро у Києві.

Майдан Незалежності і перехід на Хрещатик були закриті.

Правоохоронні органи перевіряли підземку на наявність бомби.

Вже через 16 хвилин Київметрополітен опублікував повідомлення, що бомб не знайдено.

Станції працюють у звичному режимі.

До слова, 29 січня було повідомлення про замінування київського вокзалу.

Нагадаємо, як Росією прокотилася хвиля повідомлень про мінування соцоб’єктів та адмінбудівель.

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