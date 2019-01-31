У Києві закривали станцію метро Майдан Незалежності і пересадку на Хрещатик через анонімний дзвінок про замінування.
Надійшло анонімне повідомлення про замінування на станції метро у Києві.
Майдан Незалежності і перехід на Хрещатик були закриті.
Правоохоронні органи перевіряли підземку на наявність бомби.
Увага!
Станцію “Майдан Незалежності ” + пересадку на станцію “Хрещатик” зачинено на вхід та вихід.
Надійшов анонімний дзвінок про мінування. Проводиться перевірка.
— Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 31 января 2019 г.
Вже через 16 хвилин Київметрополітен опублікував повідомлення, що бомб не знайдено.
Станції працюють у звичному режимі.
До слова, 29 січня було повідомлення про замінування київського вокзалу.
Увага!
Станцію “Майдан Незалежності ” + пересадку на станцію “Хрещатик” відчинено на вхід та вихід.
Перевірку закінчено. Вибухонебезпечних предметів не виявлено.
— Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 31 января 2019 г.
Нагадаємо, як Росією прокотилася хвиля повідомлень про мінування соцоб’єктів та адмінбудівель.