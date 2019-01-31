Журналісти знайшли будинки, які стали причиною розстрілу подружжя біля миколаївського суду.

Про це розповідається у сюжеті Надзвичайних новин.

Вбивця відмовився розмовляти з журналістами. Він заявив лише те, що це особиста справа.

Стрільцем виявився 52-річний Герасим Багирянц, який програв справу покійному Михайлу Бєлову і повинен був віддати борг.

Після судового засідання по цивільній справі за борговими зобов’язаннями ще 2008 року подружжя Бєлових та Багирянц вийшли на вулицю. Там між ними виник конфлікт, який і переріс у стрілянину.

10 років тому Герасим Багирянц позичив у подружжя Бєлових 2,5 млн грн під заставу.

Читайте: Ціна життів $40 тис.: перше відео розстрілу в Миколаєві і допит стрілка

У якості застави стрілок оформив будинок. Коли прийшов час віддавати гроші, чоловік не зміг або не захотів цього робити, а будинки просто переписав на своїх дітей.

Михайло Бєлов подав позов до суду, аби скасувати договір дарування і виграв справу. Багирянц мав або віддати будинки, або продати їх і повернути гроші.

Нагадаємо, 30 січня у Миколаєві серед білого дня біля будівлі Ленінського райсуду місцевий житель розстріляв з мисливської рушниці подружню пару.