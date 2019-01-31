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Загадкова смерть. На Волині знайшли тіла жінки і півторарічного малюка

У Нововолинську в будинку за місцем проживання знайшли 36-річну жінку та її півторарічного сина без ознак життя.

Швидка допомога

Тіла невістки та онука виявила 58-річна жінка, повідомляє поліція Волинської області.

На тілах – жодних слідів насильницької смерті, тому серед основних версій трагедії розглядається отруєння чадним газом.

Для остаточного встановлення часу та причин смерті призначено судово-медичну експертизу.

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Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 115 ККУ з приміткою нещасний випадок.

Раніше Факти ICTV писали, що 16 січня в одному з львівських будинків шестеро людей отруїлися чадним газом, троє з них діти.

Фото: dpchas.com.ua

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