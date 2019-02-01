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Під Кременчуком в авто знайшли застреленого підприємця

Біля Кременчука Полтавської області патрульні поліцейські у припаркованому автомобілі виявили тіло чоловікa.

Під Кременчуком в авто знайшли застреленого підприємця

Правоохоронці виявили припаркований автомобіль Hyundai Santa Fe неподалік Кременчука, повідомляє ГУНП в Полтавській області.

В авто знаходилося тіло 55-річного місцевого приватного підприємця з ознаками насильницької смерті.

Читайте: У Харкові чоловік влаштував різанину у кафе

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.

Раніш Факти ICTV писали, що в Миколаєві серед білого дня біля будівлі Ленінського райсуду місцевий житель розстріляв з мисливської рушниці подружню пару.

Фото: скріншот з відео

Відео: Кременчуцькі Новини

 

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