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У Черкаській області злодій втік із залу суду

Зі Шполянського районного суду в Черкаській області втік підсудний, якго звинувачують у крадіжці.

У Черкаській області злодій втік із залу суду

Із зали Шполянського районного суду в Черкаській області втік 37-річний Віталій Черевко, повідомляє прес-служба ГУНП в Полтавській області.

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Чоловіка звинувачують у скоєнні крадіжки, поєднаної з проникненням у приміщення – за ч. 3 ст. 185 КК.

Раніше Факти ICTV писали, що зі столичного Голосіївського суду втік чоловік, якого підозрюють у вбивстві.

Фото: ГУНП в Полтавській області.

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