У Бахмуті і Краматорську (Донецька область) вилучено сировину та приладдя по розливу і упаковці фальсифікованого алкоголю на суму більше, ніж $1 млн.

У Бахмуті і Краматорську (Донецька область) вилучено сировину та приладдя по розливу і упаковці фальсифікованого алкоголю на суму більше, ніж $1 млн, повідомляє прес-служба ООС у Facebook.

Всього поліція вилучила 1347 театрапаків ємністю по 10 л кожен (13470 л) готової продукції – фальсіфікованого алкоголю, понад 20,5 тонн етилового спирту, понад 20 тис. марок акцизного податку України та інші приналежності.

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Зараз правоохоронці проводять слідчі заходи з метою встановлення всіх причетних до злочинної схеми.

































У зоні ООС виявили контрафактний алкоголь на $1 млн / 8 фотографий

Раніше повідомлялося, що кожна друга пляшка горілки в Україні є фальсифікатом.