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Викрадену картину Куїнджі повернули у Третьяковку

Картину Архипа Куїнджі Ай-Петрі. Крим, викрадену 27 січня з Третьяковської галереї в Москві, повернули на виставку.

Викрадену картину Куїнджі повернули у Третьяковку

При цьому в Третьяковці посилили заходи безпеки, повідомляє Інтерфакс.

Картину Куїнджі розмістили на новому місці під спеціальним склом і встановили сигналізацію.

Експозиція працює в штатному режимі, і сьогодні вранці, ще до відкриття, біля Третьяковської галереї вишикувалася черга з бажаючих потрапити на виставку.

Виставка робіт Куїнджі триватиме у Третьяковці до 17 лютого.

Читайте: Просто підійшов і зняв: момент викрадення картини Куїнджі з Третьяковки

Нагадаєм, 27 січня серед білого дня у Москві з Третьяковської галереї вкрали картину Архипа Куїнджі Ай-Петрі. Крим.

Підозрюваного у крадіжці затримали вже вранці 28 січня, саму картину Ай-Петрі. Крим також знайшли.

Фото: мвд.рф

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