Картину Архипа Куїнджі Ай-Петрі. Крим, викрадену 27 січня з Третьяковської галереї в Москві, повернули на виставку.
При цьому в Третьяковці посилили заходи безпеки, повідомляє Інтерфакс.
Картину Куїнджі розмістили на новому місці під спеціальним склом і встановили сигналізацію.
Експозиція працює в штатному режимі, і сьогодні вранці, ще до відкриття, біля Третьяковської галереї вишикувалася черга з бажаючих потрапити на виставку.
Виставка робіт Куїнджі триватиме у Третьяковці до 17 лютого.
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Нагадаєм, 27 січня серед білого дня у Москві з Третьяковської галереї вкрали картину Архипа Куїнджі Ай-Петрі. Крим.
Підозрюваного у крадіжці затримали вже вранці 28 січня, саму картину Ай-Петрі. Крим також знайшли.
Фото: мвд.рф