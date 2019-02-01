Картину Архипа Куїнджі Ай-Петрі. Крим, викрадену 27 січня з Третьяковської галереї в Москві, повернули на виставку.

При цьому в Третьяковці посилили заходи безпеки, повідомляє Інтерфакс.

Картину Куїнджі розмістили на новому місці під спеціальним склом і встановили сигналізацію.

Експозиція працює в штатному режимі, і сьогодні вранці, ще до відкриття, біля Третьяковської галереї вишикувалася черга з бажаючих потрапити на виставку.

Виставка робіт Куїнджі триватиме у Третьяковці до 17 лютого.

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Нагадаєм, 27 січня серед білого дня у Москві з Третьяковської галереї вкрали картину Архипа Куїнджі Ай-Петрі. Крим.

Підозрюваного у крадіжці затримали вже вранці 28 січня, саму картину Ай-Петрі. Крим також знайшли.

Фото: мвд.рф