У Львові 39-річний львів’янин на BMW 520, тікаючи від патрульних, розбив два чужих автомобіля. Перевірка на драгері показала 3,32 проміле алкоголю. Це майже в 17 разів перевищує допустиму норму.

Патрульні почали переслідувати BMW після того, як отримали орієнтування, що його водій порушує правила дорожнього руху, повідомляє Патрульна поліція Львівської області.

Однак вимогу про зупинку чоловік проігнорував і почав втікати.

На проспекті Червоної Калини він зіткнувся зі Skoda і продовжив втечу, далі – на вулиці Угорській – він знову не впорався з керуванням і врізався в Chevrolet.

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Саме тут патрульним вдалося його наздогнати, авто заблокували з обох сторін.

Чоловік був дуже п’яний, і на своє виправдання сказав, що хворий:

– Вибачте, що я напився. Я хворий. У мене мізки не варять.

На водія склали кілька протоколів – за дві ДТП, за втечу з місця аварії, за ігнорування вимог про зупинку та за нетверезе кермування.

Він також отримав постанову за відсутність страхівки.

Нагадаємо, в Україні допустимий вміст алкоголю у крові водія за кермом авто становить 0,2 проміле.

Відео: Патрульна поліція Львівської області