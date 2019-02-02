У Деснянському районі столиці виникла пожежа на складах будівельних матеріалів.
Оновлено о 16.35. Площа пожежі збільшилася майже до 8 тис. кв. м, повідомляє ДСНС. Складність ліквідації пожежі полягає у відсутності на території об’єкта зовнішнього протипожежного водопостачання.
Біля метро Лісова і ринку Даринок виникла пожежа на складах будматеріалів, повідомляє ДСНС у Києві.
– Попередньо жертв та постраждалих немає. До гасіння пожежі залучено 96 чоловік особового складу та 23 одиниць техніки, – розповіли у ДСНС.
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Очевидці розповідають, що район, у якому горять склади огорнув чорний дим, а неприємний запах чути навіть біля станції метро Лісова.
Лівий берег Києва огорнув чорний дим – горять склади будматеріалів / 6 фотографий
Раніше Факти ICTV писали, що у Харкові у триповерховому торгівельному центрі Міраж виникла пожежа.
Фото: ДСНС, Інформатор.
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