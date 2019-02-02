У Полтаві через падіння льоду з даху госпіталізували дитину.

У Полтаві 2 лютого з даху будинку по вулиці Соборності льодяна брила впала на малолітню дівчинку.

Як повідомили у поліції, дитину госпіталізовано з тяжкими травмами.

Правоохоронці уточнюють, що інцидент стався біля зупинки міського транспорту Зигіна.

Для визначення обставин події на місце виїхали слідчі 1-го відділення Полтави.

Через падіння брили льоду на дитину було відкрито справу щодо службової недбалості (ст. 367 КК України).

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До слова, раніше на Полтавщині target=”_blank” бурулька завдала травми 9-річній дівчинці.