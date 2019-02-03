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Пожежа на Лісовій: є загроза обвалу конструкцій

Після пожежі на складах біля станції метро Лісова у Києві існує загроза обвалу будівельних конструкцій.

пожар на лесной

Після пожежі на складах на Лісовий у Києві існує загроза обвалу будівельних конструкцій, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За інформацією ДСНС, станом на 7.30 на місці пожежі зафіксовано тління на площі близько 2 тис. кв.

Рятувальники продовжують гасіння окремих осередків пожежі.

Читайте: Пожежа у Києві: біля метро Дарниця згоріли МАФи

На місці працює 27 одиниць основної та спеціальної техніки та 97 осіб особового складу.

Причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, вчора у Деснянському районі Києва сталася пожежа на складах будівельних матеріалів.

Фото: Державна служба з надзвичайних ситуацій

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