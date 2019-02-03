Після пожежі на складах біля станції метро Лісова у Києві існує загроза обвалу будівельних конструкцій.
Після пожежі на складах на Лісовий у Києві існує загроза обвалу будівельних конструкцій, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
За інформацією ДСНС, станом на 7.30 на місці пожежі зафіксовано тління на площі близько 2 тис. кв.
Рятувальники продовжують гасіння окремих осередків пожежі.
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На місці працює 27 одиниць основної та спеціальної техніки та 97 осіб особового складу.
Причина пожежі встановлюється.
Нагадаємо, вчора у Деснянському районі Києва сталася пожежа на складах будівельних матеріалів.
Фото: Державна служба з надзвичайних ситуацій
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