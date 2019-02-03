2 лютого близько 22.40 на вулиці Шолом-Алейхема в Києві водій таксі помер за кермом власного автомобіля, коли підвозив пасажира.
2 лютого в Києві водій таксі помер за кермом власного автомобіля, коли підвозив пасажирів, повідомляє dtp.kiev.ua.
Близько 22.40 на вулиці Шолом-Алейхема водій таксі віз пасажира до місця призначення, але раптом зупинився, схопився за серце і попросив викликати швидку допомогу.
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Прибулі медики намагалися його реанімувати, але чоловік помер.
Водієві було близько 50 років. Він таксував на своєму авто.
На місце прибули поліцейські і взяли свідчення у пасажира. Причини смерті встановлюються.
У Києві таксист помер за кермом авто з пасажирами / 4 фотографии
Нагадаємо, 1 лютого на Великій Окружній навпроти магазину Ашан у Києві маршрутка з пасажирами врізалася у вантажівку.
Фото: dtp.kiev.ua
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