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У Києві таксист помер за кермом авто з пасажирами

2 лютого близько 22.40 на вулиці Шолом-Алейхема в Києві водій таксі помер за кермом власного автомобіля, коли підвозив пасажира.

У Києві таксист помер за кермом авто з пасажирами

2 лютого в Києві водій таксі помер за кермом власного автомобіля, коли підвозив пасажирів, повідомляє dtp.kiev.ua.

Близько 22.40 на вулиці Шолом-Алейхема водій таксі віз пасажира до місця призначення, але раптом зупинився, схопився за серце і попросив викликати швидку допомогу.

Читайте: Перекинулася і повисла над дорогою: під Києвом сталася ДТП з вантажівкою

Прибулі медики намагалися його реанімувати, але чоловік помер.

Водієві було близько 50 років. Він таксував на своєму авто.

На місце прибули поліцейські і взяли свідчення у пасажира. Причини смерті встановлюються.

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У Києві таксист помер за кермом авто з пасажирами / 4 фотографии

Нагадаємо, 1 лютого на Великій Окружній навпроти магазину Ашан у Києві маршрутка з пасажирами врізалася у вантажівку.

Фото: dtp.kiev.ua

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