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Бердянськ знову без води

У Бердянську ввечері 3 лютого сталася нова аварія на колекторі. Через це без води кілька районів міста.

Бердянськ без води

З 19.00 неділі водопостачання припинено в районах: Колонія, Макорти, Слобідка, Коса і частині Центру (від проспекта Азовського до Східного, від вулиці Консульської до Горького), повідомляє Бердянська міськрада.

У Бердянськводоканалі кажуть, що стався витік стоків від місця аварії в сторону спорткомплексу, що свідчить про можливе подальше обвалення колектора, і зараз облаштовується тимчасова перекачка стоків з цієї ділянки.

Нагадаємо, перша аварія на колекторі у Бердянську сталася 27 січня, п’ять днів більша частина міста була без води.

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Наразі на цій ділянці тривають роботи з підготовки лотка для прокладки нової пластикової труби, адже необхідний капремонт всієї ділянки колектора. Це коштуватиме понад 20 млн грн. Міська влада звернеться до Запорізької ОДА з проханням виділити ці кошти з обласного резервного фонду.

Фото: ДСНС

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