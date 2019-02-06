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У Харкові студентку з Індії знайшли мертвою

У квартирі Новобаварського району Харкова 19-річну дівчину знайшли повішеною.

У Харкові студентку з Індії знайшли мертвою

Попередня причина смерті – самогубство.

Про це повідомили у прес-службі Нацполіції Харківської області.

Загибла жила в орендованій квартирі зі своїм братом. Вона була уродженкою Індії.

Відкрито кримінальну справу за статтею умисне вбивство з позначкою самогубство.

Триває слідство.

Читайте: У Києві самогубець вижив після стрибка з мосту

До речі, на проспекті Московському в Харкові жінка випала з балкона, коли збивала бурульки. Її госпіталізували в важкому стані.

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