5 лютого близько 23.00 на вулиці Мілютенка в Києві у пасажирського автобуса №33 відвалилося дно після того, як він проїхав лежачого поліцейського.
У Києві у пасажирського автобуса №33 відвалилося дно після того, як він проїхав лежачого поліцейського, повідомляє Інформатор.
У Київпастрансі розповіли, що автобус №33 їхав у бік вулиці Академіка Курчатова. Після того, як він наїхав на лежачого поліцейського біля пішохідного переходу, у нього відірвалося дно. Через це задня частина автобуса опинилася на асфальті.
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На місце події приїхало авто технічної допомоги для того, щоб відбуксирувати автобус в депо.
В результаті аварії ніхто не постраждав.
У Києві розвалився автобус після наїзду на лежачого поліцейського / 6 фотографий
Раніше у Чернігові на ходу загорілася маршрутка з пасажирами.
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