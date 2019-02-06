5 лютого близько 23.00 на вулиці Мілютенка в Києві у пасажирського автобуса №33 відвалилося дно після того, як він проїхав лежачого поліцейського.

У Києві у пасажирського автобуса №33 відвалилося дно після того, як він проїхав лежачого поліцейського, повідомляє Інформатор.

У Київпастрансі розповіли, що автобус №33 їхав у бік вулиці Академіка Курчатова. Після того, як він наїхав на лежачого поліцейського біля пішохідного переходу, у нього відірвалося дно. Через це задня частина автобуса опинилася на асфальті.

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На місце події приїхало авто технічної допомоги для того, щоб відбуксирувати автобус в депо.

В результаті аварії ніхто не постраждав.

























У Києві розвалився автобус після наїзду на лежачого поліцейського / 6 фотографий

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