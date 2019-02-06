У Миколаєві судять трьох одеситів, які заманили дівчину на побачення, а натомість пограбували та забили на смерть.

Про це розповідається у сюжеті Надзвичайних новин.

На лаві підсудних опинилися 22-річний Артур Вацман, 19-річний Іван Пігарев та їхня спільниця 19-річна Олеся Семерікова. Усім трьом інкримінують розбійний напад і завдання тяжких тілесних ушкоджень, а найстаршому – ще й умисне вбивство 35-тирічної Олени Щербан.

Познайомилися з потерпілою вони через мережу інтернет, на сайті знайомств та запропонували зустрітися у місті Миколаєві. Один зі зловмисників запросив жертву на побачення і повіз на берег начебто помилуватися краєвидами. На місці вже чекали поплічники, і щойно жінка вийшла з авто, як всі троє кинулися її бити.

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У жінки відібрали гроші, телефон, золоті прикраси. Хоча і після цього продовжували бити, аж поки вона не знепритомніла.

Через крики, які було чути на іншому березі, люди викликали поліцію та швидку. Жінка померла, до приїзду медиків.

Слідство вже завершилося, і справу скерували до суду, але засідання по суті ніяк не розпочнеться – через тяганину з адвокатами. У Артура Вацмана їх було троє, а тепер долучили четвертого. Наступне слухання відбудеться 11 лютого.

Раніше Факти ICTV писали, що в одному з сіл в Миколаївській області 57-літній чоловік згвалтував 13-літню дівчинку.