PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факты / Происшествия / В Николаеве женщину ограбили и забили насмерть на романтическом свидании/

У Миколаєві жінку пограбували та забили на смерть на романтичному побаченні

У Миколаєві судять трьох одеситів, які заманили дівчину на побачення, а натомість пограбували та забили на смерть.

У Миколаєві жінку пограбували та забили на смерть на романтичному побаченні

Про це розповідається у сюжеті Надзвичайних новин.

На лаві підсудних опинилися 22-річний Артур Вацман, 19-річний Іван Пігарев та їхня спільниця 19-річна Олеся Семерікова. Усім трьом інкримінують розбійний напад і завдання тяжких тілесних ушкоджень, а найстаршому – ще й умисне вбивство 35-тирічної Олени Щербан.

Познайомилися з потерпілою вони через мережу інтернет, на сайті знайомств та запропонували зустрітися у місті Миколаєві. Один зі зловмисників запросив жертву на побачення і повіз на берег начебто помилуватися краєвидами. На місці вже чекали поплічники, і щойно жінка вийшла з авто, як всі троє кинулися її бити.

Читайте: У Харкові студентку з Індії знайшли мертвою

У жінки відібрали гроші, телефон, золоті прикраси. Хоча і після цього продовжували бити, аж поки вона не знепритомніла.

Через крики, які було чути на іншому березі, люди викликали поліцію та швидку. Жінка померла, до приїзду медиків.

Слідство вже завершилося, і справу скерували до суду, але засідання по суті ніяк не розпочнеться – через тяганину з адвокатами. У Артура Вацмана їх було троє, а тепер долучили четвертого. Наступне слухання відбудеться 11 лютого.

Раніше Факти ICTV писали, що в одному з сіл в Миколаївській області 57-літній чоловік згвалтував 13-літню дівчинку.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Відрізав голову і заховав у катакомбах. Одеський головоріз постав перед судом
В Івано-Франківську та Миколаєві закривають школи на карантин
Під Кременчуком в авто знайшли застреленого підприємця
У них було чотири будинки. Що захищав вбивця подружжя у Миколаєві
Ціна життів $40 тис.: перше відео розстрілу в Миколаєві і допит стрілка
Стрілянина під судом у Миколаєві: поліція назвала причину
Останки “ховав” у садах: у Канаді садівник 7 років вбивав геїв
У Миколаєві під судом розстріляли двох людей
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка