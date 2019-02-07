В Одеській області семирічний хлопчик трагічно загинув у дворі свого будинку.

Нещастя з дитиною сталося у Подільському районі Одеської області.

Про це повідомила прес-служба ГУ НП в Одеській області.

Хлопчик задихнувся під час гри. Він грав на копиці сіна і заплутався у ланцюгах, що висіли на опорах сіносховища.

Його знайшов старший брат і викликав швидку. Але лікарі констатували смерть дитини.

Поліція зазначила, що хлопчик був з благополучної сім’ї, члени якої не потрапляли у поле зору органів правопорядку. Відкрито кримінальну справу з позначкою нещасний випадок.

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До речі, у Чернівецькій області 15-річний підліток отримав серйозну травму під час катання на санчатах. Він помер у лікарні.