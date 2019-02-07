Чоловіки могли отруїтися невідомою речовиною.

У центрі Одеси на зйомній квартирі правоохоронці виявили тіла трьох молодих чоловіків. Трагедія сталася на вулиці Мала Арнаутська, повідомили у поліції.

Загиблими виявилися чоловіки 18, 24 і 29 років. Стало відомо, що один із них був орендарем помешкання, а інші двоє чоловіків прийшли в гості.

Коли власниця оселі не змогла вийти з квартирантом на зв’язок – він не відчиняв двері й не відповідав на дзвінки – вона викликала поліцію.

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Попередньою версію смерті молодих людей є отруєння невідомою речовиною.

Правоохоронці відкрили справу за ч.2 ст. 115 КК Умисне вбивство, з позначкою нещасний випадок.

Нагадаємо, на Полтавщині патрульні поліцейські у припаркованому автомобілі виявили тіло чоловікa.