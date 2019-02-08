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Окупанти, геть додому! Консульство РФ у Харкові закидали яйцями

У Харкові люди закидали генеральне консульство РФ яйцями і зеленкою.

Окупанти, геть додому! Консульство РФ у Харкові закидали яйцями

Всього біля консульства РФ у Харкові зібралося близько 100 осіб. Вони тримали у руках плакат з написом “Окупанти, забирайтеся додому”.

Про це повідомляє телеканал UA:Харків.

Причиною такої активності біля консульства стала запланована зустріч з “проросійськими організаціями” Харкова, таким чином мітингувальники виступили проти проросійської діяльності. Однак у самій організації подібну інформацію заперечують.

Правопорушень у цей день зафіксовано не було.

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До речі, у Львові у ніч на 28 листопада, близько 3.00, невідомі закидали два банківські відділення пляшками з запальною сумішшю, внаслідок чого почалася пожежа.

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