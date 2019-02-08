У Харкові люди закидали генеральне консульство РФ яйцями і зеленкою.

Всього біля консульства РФ у Харкові зібралося близько 100 осіб. Вони тримали у руках плакат з написом “Окупанти, забирайтеся додому”.

Про це повідомляє телеканал UA:Харків.

Причиною такої активності біля консульства стала запланована зустріч з “проросійськими організаціями” Харкова, таким чином мітингувальники виступили проти проросійської діяльності. Однак у самій організації подібну інформацію заперечують.

Правопорушень у цей день зафіксовано не було.

Читайте: На Прикарпатті невідомий обстріляв радіостанцію та поранив поліцейського

До речі, у Львові у ніч на 28 листопада, близько 3.00, невідомі закидали два банківські відділення пляшками з запальною сумішшю, внаслідок чого почалася пожежа.