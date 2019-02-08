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У Вінниці мікроавтобус врізався в фуру: загинуло троє громадян Молдови

У Вінниці на вулиці Стельмаха внаслідок ДТП, яка сталася близько 4.00 ранку, загинуло троє громадян Республіки Молдова.

ДТП у Вінниці

Ще трьох постраждалих госпіталізовано з травмами різного ступеню тяжкості, повідомляє обласна поліція.

Попередньо – 28-річний водій мікроавтобуса Volkswagen не впорався з керуванням та врізався у припарковану на узбіччі вантажівку ДАФ.

Внаслідок  ДТП загинули троє пасажирів мікроавтобуса – 26-річна жінка, 43-річний чоловік, особа третього чоловіка встановлюється.

Ще трьох пасажирів, 58, 24 та 28 років, госпіталізовано.

Пасажирів, які не постраждали в аварії, поліцейські  доставлять до кордону з Республікою Молдова.

Читайте: У Києві маршрутка влетіла у вантажівку: 5 пасажирів терміново госпіталізували

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.286 ККУ – Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

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У Вінниці мікроавтобус врізався в фуру: загинуло троє громадян Молдови / 3 фотографии

До слова, вчора у Києві чиновник на автомобілі травмував патрульну, яка на дорозі оформляла ДТП.

Фото: vn.npu.gov.ua

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