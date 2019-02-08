Винуватець ДТП, заступник голови райдержадміністрації, мав явні ознаки сп’яніння.

У Києві заступник голови райдержадміністрації на автомобілі завдав травми патрульній, яка на дорозі оформляла ДТП між Skoda і Nissan.

Інцидент стався близько 21.00 на Південному мосту, повідомляє поліція.

Співробітниця правоохоронних органів знаходилася між службовим автомобілем і Nissan, коли в Skoda врізався чоловік на BMW. Skoda у свою чергу вдарилася в Nissan. Через аварію патрульну затиснуло між двома авто, вона отримала травму ноги.









Затиснуло між авто: у Києві п’яний чиновник на BMW травмував патрульну / 2 фотографии

Поліція повідомляє, що чоловік за кермом BMW був п’яний.

Правоохоронці також назвали ім’я винуватця ДТП – ним став заступник голови Голосіївської РДА Юрій Ткаченко.

Читайте: У Києві маршрутка влетіла у вантажівку: 5 пасажирів терміново госпіталізували

До медиків також звернулися люди, які перебували в салоні Skoda.

Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що вже дав доручення підготувати документи, необхідні для звільнення Ткаченка.

Нагадаємо, 2 лютого суд заарештував водія Audi, який 31 січня на площі Перемоги в Києві протаранив 5 автомобілів.