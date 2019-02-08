Винуватець ДТП, заступник голови райдержадміністрації, мав явні ознаки сп’яніння.
У Києві заступник голови райдержадміністрації на автомобілі завдав травми патрульній, яка на дорозі оформляла ДТП між Skoda і Nissan.
Інцидент стався близько 21.00 на Південному мосту, повідомляє поліція.
Співробітниця правоохоронних органів знаходилася між службовим автомобілем і Nissan, коли в Skoda врізався чоловік на BMW. Skoda у свою чергу вдарилася в Nissan. Через аварію патрульну затиснуло між двома авто, вона отримала травму ноги.
Поліція повідомляє, що чоловік за кермом BMW був п’яний.
Правоохоронці також назвали ім’я винуватця ДТП – ним став заступник голови Голосіївської РДА Юрій Ткаченко.
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До медиків також звернулися люди, які перебували в салоні Skoda.
Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що вже дав доручення підготувати документи, необхідні для звільнення Ткаченка.
Нагадаємо, 2 лютого суд заарештував водія Audi, який 31 січня на площі Перемоги в Києві протаранив 5 автомобілів.