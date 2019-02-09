У Хмельницькій області в квартиру поліцейського пробрався грабіжник. Господар зміг затримати зловмисника.

Коли старший інспектор Хмельницького відділу поліції Ігор Муляр повернувся додому з дружиною, він почув підозрілі звуки з квартири.

Пізніше він помітив грабіжника, який вже вистрибував з балкона на другому поверсі. Співробітник правоохоронних органів побіг за ним і зміг його затримати.

У поліції зловмисник зазначив, що йому складно вижити на 10 тис. грн зарплати, тому грабувати квартири – це додатковий заробіток для нього. Попросив зрозуміти і пробачити.

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