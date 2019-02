На Сідней обрушився потужний шторм. Ми зібрали фотографії та відео шторму в Австралії.

Через потужний шторм у Сіднеї, понад 40 тисяч будинків залишилися без світла, повідомляє SBS News.

На вулицях австралійського міста утворилися цілі річки, дерева обірвали дроти електромережі, а рятувальники евакуювали людей із затоплених доріг і машин.

Майже 30 авіарейсів скасували і затримують залізничний траспорт.

У місті намагаються полагодити електромережі.

Про постраждалих інформації немає.

Ми зібрали фото і відео з соціальних мереж місцевих жителів та ЗМІ.

Читайте: Шторм, сніг і дощ: синоптик попередила про погіршення погоди (КАРТА)

⚡ Severe thunderstorms have brought lightning and heavy rainfall to #Sydney, with almost 50 millimetres falling in some suburbs during a 30-minute deluge #sydneyweather https://t.co/1suAmi776t pic.twitter.com/nhOTYM3WXX — ABC Emergency (@ABCemergency) 8 февраля 2019 г.

Guildford: Lots of crazy damage caused by flash flooding during tonight’s storm. @KirineePromdee and I spotted this car wedged underneath the rail line. #sydneystorm pic.twitter.com/PpCAdo2GMh — Brenden Wood (@BrendenWood) 8 февраля 2019 г.

Нагадаємо, як нещодавно був аномальний снігопад в Італії.