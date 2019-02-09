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У будинку на Дніпропетровщині згоріли троє людей

Внаслідок пожежі, яка виникла ввечері 8 лютого у приватному житловому будинку міста Покров Дніпропетровської області, загинули двоє чоловіків і жінка.

У будинку на Дніпропетровщині згоріли троє людей

За годину рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу, повідомляє обласне управління ДСНС.

Під час гасіння займання в будинку виявили тіла трьох загиблих: двох чоловіків – 1971 та 1965 років народження та жінки 1968 р.н..

Вогонь знищив домашнє майно та пошкодив конструкції будинку на площі 25 кв. м.

Що спричинило пожежу – поки невідомо.

Читайте: Масштабна пожежа у Харкові – горів торговий центр

Нещодавно у центрі Києва сталася пожежа в ресторані.

Фото, відео: dp.dsns.gov.ua

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