Під час перевірки у Києво-Печерській лаврі співробітники СБУ виявили нестачу десяти предметів, які мають культурну цінність.

За фактом розтрати цінностей відкрито кримінальне провадження за статею Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, повідомляє прес-центр СБУ.

Ці реліквії були передані на зберігання посадовим особам Києво-Печерської лаври.

Наразі слідчі дії тривають.

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Місяць тому міністр культури України Євген Нищук повідомив про зникнення з Києво-Печерської лаври кількох цінних ікон, яке вивили під час інвентаризації.

Нагадаємо, 29 листопада 2018 року комісія Міністерства культури України розпочала перевірку святинь і цінностей Києво-Печерської лаври. Інвентаризація проходила вперше з 1988 року.

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