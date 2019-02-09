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З Києво-Печерської лаври зникли цінні реліквії – СБУ

Під час перевірки у Києво-Печерській лаврі співробітники СБУ виявили нестачу десяти предметів, які мають культурну цінність.

З Києво-Печерської лаври зникли цінні реліквії – СБУ

За фактом розтрати цінностей відкрито кримінальне провадження за статею Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, повідомляє прес-центр СБУ.

Ці реліквії були передані на зберігання посадовим особам Києво-Печерської лаври.

Наразі слідчі дії тривають.

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Місяць тому  міністр культури України Євген Нищук повідомив про зникнення з Києво-Печерської лаври кількох цінних ікон, яке вивили під час інвентаризації.

Нагадаємо, 29 листопада 2018 року комісія Міністерства культури України розпочала перевірку святинь і цінностей Києво-Печерської лаври. Інвентаризація проходила вперше з 1988 року.

Фото: Zhykharievavlada | Dreamstime.com

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