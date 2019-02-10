У Вінницькій області помер студент Вінницького національного медичного університету через ускладнення, викликане після кору.
Про це повідомляє студентська рада Вінницької області.
Сергій Бутенко помер внаслідок корової пневмонії – ускладнення після перенесеного захворювання.
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– Ми щиро співчуваємо родині померлого. Нехай його душа спочиває з миром. Закликаємо кожного з Вас до вакцинації, адже ця страшна хвороба може застати кого завгодно!, – заявили в студраді.
Раніше Факти ICTV писали, що за січень у Львові на кір захворіли п’ятеро немовлят. Вони заразилися відразу після народження від своїх мам.
Фото: студентська рада Вінницької області.
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