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В Африці розбився вертоліт ООН: загинули три людини

В Африці розбився вертоліт ООН Мі-8, на борту якого знаходилися 23 ефіопських військових.

В Африці розбився вертоліт ООН: загинули три людини

Внаслідок аварії вертольота ООН загинули троє військових, повідомляє Gulf Times.

Десять пасажирів отримали поранення. Три людини знаходяться у критичному стані. Всього на борту судна знаходилися 23 людини.

Читайте: У США літак впав на житловий будинок: загинули п’ятеро людей

Вертоліт розбився на території комплексу ООН Аб’єї між Суданом і Південним Суданом.

Причина авіакатастрофи поки невідома.

Раніше Факти ICTV писали, що у долині Ла-Туіль в Альпах (Італія)зіткнулися гелікоптер і літак. Внаслідок чого загинули п’ятеро людей, двоє пропали безвісти.

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