В Африці розбився вертоліт ООН Мі-8, на борту якого знаходилися 23 ефіопських військових.
Внаслідок аварії вертольота ООН загинули троє військових, повідомляє Gulf Times.
Десять пасажирів отримали поранення. Три людини знаходяться у критичному стані. Всього на борту судна знаходилися 23 людини.
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Вертоліт розбився на території комплексу ООН Аб’єї між Суданом і Південним Суданом.
Причина авіакатастрофи поки невідома.
Раніше Факти ICTV писали, що у долині Ла-Туіль в Альпах (Італія)зіткнулися гелікоптер і літак. Внаслідок чого загинули п’ятеро людей, двоє пропали безвісти.
Фото: Kabiru News Network
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