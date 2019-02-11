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У Венесуелі впав метеорит

9 лютого на півночі Венесуели впав метеорит.

метеорит

9 лютого на півночі Венесуели впав метеорит, повідомляє NTN24 Venezuela.

Про падіння небесного тіла розповіли жителі штатів Арагуа, Карабобо, Гуаріко і столиці Каракаса.

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За їх словами, в нічному небі стався яскравий спалах.

Губернатор заявив, що метеорит впав у столиці штату Карабобо у Валенсії.

До слова, у березня минулого року в небі над Єкатеринбургом пролетів метеорит.

Фото: dreamstime

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