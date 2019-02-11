9 лютого на півночі Венесуели впав метеорит.
9 лютого на півночі Венесуели впав метеорит, повідомляє NTN24 Venezuela.
Про падіння небесного тіла розповіли жителі штатів Арагуа, Карабобо, Гуаріко і столиці Каракаса.
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За їх словами, в нічному небі стався яскравий спалах.
Губернатор заявив, що метеорит впав у столиці штату Карабобо у Валенсії.
Usuarios en las redes sociales reportan una gran luz en el cielo de Caracas. Me hacen llegar este video pic.twitter.com/GVsnxFb6cP
— Miguel Malliotakis (@Malliotakis_) 10 февраля 2019 г.
До слова, у березня минулого року в небі над Єкатеринбургом пролетів метеорит.
Фото: dreamstime