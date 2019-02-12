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У Києві з вікна випала жінка: на тілі загиблої – сліди побоїв (18+)

У Києві з вікна третього поверху багатоповерхівки випала жінка. Про те, що це не просто самогубство, свідчать сліди жорстоких побоїв на тілі загиблої.

У Києві з вікна випала жінка

Власник квартири вдає, ніби нічого не сталося, проте журналістам Надзвичайних новин вдалося потрапити до помешкання і знайти неспростовні докази того, що жінку перед смертю били.

За словами свідків, вона сиділа на карнизі, а потім впала вниз.

Лікарі швидкої, яких викликали перехожі, лише констатували смерть.

Вони також помітили на її тілі сліди побоїв, які не характерні для падіння з висоти.

У квартирі з жінкою точно були люди, бо хтось зачинив вікно на засувку і непомітно залишив квартиру.

Загиблу сусіди не знали, лише бачили кілька разів, як навідувалася до квартири на третьому поверсі.

Проте власник оселі вдає, що кімнати нікому не здає і жодних гостей у нього не було.

Але сусіди кажуть, що у дідуся серйозні проблеми з пам’яттю.

За їх словами, останні кілька років до квартири пенсіонера внадилися п’янички та наркомани, а господар просто не може нічого вдіяти.

У одній із кімнат журналісти знайшли розкидані жіночі речі, а в сусідній спальні – все перевернуте, наче тут була боротьба, на підлозі плями крові.

Поліція загадкову загибель жінки поки не коментує, чекають результатів судмедекспертизи.

Відомо, що загиблій 37 років і вона мала судимість через наркотики.

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До слова, на Львівщині в орендованій квартирі наклав на себе руки військовий.

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