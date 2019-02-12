У Києві з вікна третього поверху багатоповерхівки випала жінка. Про те, що це не просто самогубство, свідчать сліди жорстоких побоїв на тілі загиблої.

Власник квартири вдає, ніби нічого не сталося, проте журналістам Надзвичайних новин вдалося потрапити до помешкання і знайти неспростовні докази того, що жінку перед смертю били.

За словами свідків, вона сиділа на карнизі, а потім впала вниз.

Лікарі швидкої, яких викликали перехожі, лише констатували смерть.

Вони також помітили на її тілі сліди побоїв, які не характерні для падіння з висоти.

У квартирі з жінкою точно були люди, бо хтось зачинив вікно на засувку і непомітно залишив квартиру.

Загиблу сусіди не знали, лише бачили кілька разів, як навідувалася до квартири на третьому поверсі.

Проте власник оселі вдає, що кімнати нікому не здає і жодних гостей у нього не було.

Але сусіди кажуть, що у дідуся серйозні проблеми з пам’яттю.

За їх словами, останні кілька років до квартири пенсіонера внадилися п’янички та наркомани, а господар просто не може нічого вдіяти.

У одній із кімнат журналісти знайшли розкидані жіночі речі, а в сусідній спальні – все перевернуте, наче тут була боротьба, на підлозі плями крові.

Поліція загадкову загибель жінки поки не коментує, чекають результатів судмедекспертизи.

Відомо, що загиблій 37 років і вона мала судимість через наркотики.

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До слова, на Львівщині в орендованій квартирі наклав на себе руки військовий.