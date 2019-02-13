13 лютого в пункті пропуску Краковець двоє українців напали на прикордонника через відмову в перетині кордону.

13 лютого в пункті пропуску Краковець двоє українців напали на прикордонника через відмову в перетині кордону, повідомляє прес-служба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України у Facebook.

Українці планували на мікроавтобусі Mercedes виїхати в Польщу без наявності міжнародного страхового сертифіката.

Прикордонники зафіксували факт порушення і відмовили по в’їзді.

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За словами працівників Держприкордонслужби, чоловіки почали обурюватися і зажадали роз’яснення щодо порядку перетинання кордону, а після їх отримання напали на прикордонника.

Після цього чоловіки заблокувалися в своїй машині.

На місце прибули чергові сили пункту пропуску і поліцейські.

Правоохоронцям довелося розбити вікно в машині так як правопорушники ігнорували вимоги вийти з авто.

Порушників притягнуто до адміністративної відповідальності.

Також їм загрожує кримінальна відповідальність за статтею 345 Кримінального кодексу України.









Двоє українців напали на прикордонника на кордоні з Польщею / 2 фотографии

Нагадаємо, в минулому році білоруські прикордонники затримали росіян, які везли в багажнику українку.