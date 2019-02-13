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З ножами і арматурою: фанати Фенербахче атакували автобус з уболівальниками Зеніту

Фанати турецького клубу Фенербахче з ножами і арматурою напали на автобус, в якому їхали російські вболівальники Зеніта.

З ножами і арматурою: фанати Фенербахче атакували автобус з уболівальниками Зеніту

Фанати турецького клубу Фенербахче з ножами і арматурою напали на автобус, в якому їхали російські вболівальники Зеніта, повідомляє видання Говорит Москва.

Нападники намагалися прорватися в салон автобуса, але водій встиг заблокувати двері.

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Вони розбили вікна, через що двоє вболівальників Зеніту отримали травми.

Нагадаємо, в Стамбулі пройшов перший матч 1/16 Ліги Європи між Фенербахче і Зенітом. Росіяни програли з рахунком 0:1.

Фото: Говорит Москва

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