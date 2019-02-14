В ФБР опублікували малюнки серійного маніяка Семюела Літтла, на яких можуть бути намальовані його жертви.

ФБР вирішило опублікувати малюнки серійного маніяка Семюела Літтла в надії на те, що вони допоможуть впізнати його жертв, повідомляє USA.one.

Відповідне рішення також має допомогти закрити десятки справ і підтвердити всіх його жертв. Чоловіка підозрюють у 90 вбивствах, проте наразі слідчим вдалося підтвердити 34 злочини.

Таку кількість вбивств Літтл здійснив з 1970 по 2005 роки. Після одного удару від колишнього боксера жінки залишалися без свідомості, після чого він душив їх.

Оскільки жертвами серійного вбивці ставали в основному наркозалежні та безпритульні, а на їхніх тілах не було істотних поранень, то справи списували на передозування наркотиками або ж нещасний випадок.

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До слова, в США поліцейські застрелили репера Віллі Маккоя, який заснув в машині, залишивши у себе на колінах пістолет.

Фото: ФБР