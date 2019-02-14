Увечері 13 лютого в Києві на Хрещатику камери зняли бійку десятків футбольних фанатів. Як виявилося, побоїще влаштували вболівальники місцевого Динамо і німецького Айнтрахта.

Увечері 13 лютого у Києві на головній вулиці столиці камери зняли бійку десятків футбольних фанатів.

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Як з’ясувалося, стінка на стінку на Хрещатику вийшли вболівальники місцевого Динамо і німецького Айнтрахта.

Спільнота Troublemakers & Ultras Action повідомляє, що гостей столиці було більше за київських ультрас – 70-80 німців проти 42 фанатів із Києва.

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У поліції розповіли, що 13 лютого правоохоронці прибули на виклик, але на місці нікого не виявилося. До поліції зі скаргами ніхто не звертався, пише Інтерфакс-Україна.

До слова, з’явився прогноз букмекерів на матч Ліги Європи 2018/2019 Шахтар – Айнтрахт.