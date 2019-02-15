У Харківській області внаслідок зіткнення автомобіля та електрички загинула людина.

В селищі Буди (Харківська область) легковий автомобіль зіткнувся з електропоїздом, у результаті чого загинув чоловік, повідомляє прес-служба ГУ НП у Харківській області.

Водій авто вирішив не зупинятися на залізничному переїзді, хоча був увімкнений світловий та звуковий сигнал на заборону переїзду.

74-річний водій Daewoo Lanos загинув на місці ДТП.

Наразі правоохоронці вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження.

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До слова, поблизу селища Рогань (Харківська область) сталася масштабна ДТП, внаслідок якої загинула жінка.

Фото: прес-служба ГУ НП у Харківській області